Песков: окончательного решения по российским военным базам в Сирии пока нет

О судьбе российских военных баз в Сирии спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ходе ежедневного брифинга 16 декабря. Представитель Кремля ответил, что окончательного решения пока нет и все решится во время диалога.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет. Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране», — цитирует Пескова РИА Новости.

Две главные российские военные базы: авиационная Хмеймим в городе Джабла и база в портовом городе Тартусе (160 километров к северо-западу от Дамаска) — расположены в провинциях Латакия и Тартус.

Недавно сообщалось, что Россия близка к соглашению с сирийской оппозицией о сохранении обеих военных баз, хотя ситуация всё еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».