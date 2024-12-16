За выходные с улиц Петербурга вывезли 35 тысяч кубометров снега

За прошедшие выходные с улиц Петербурга было вывезено 35 тысяч кубометров снега. Коммунальные службы в усиленном режиме продолжают бороться с заметенными улицами и дорогами. 16 декабря городской комитет по благоустройству рассказывает, какие меры предпринимаются для уборки снега.

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Сейчас город расчищают 1 015 единиц и 1 109 сотрудников дорожных служб. В комблаге отметили, что в первую очередь снег убирают на подходах к школам, детским садам, остановкам и метро.

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В понедельник утром город накрыло снегопадом. На дорогах фиксировались 7-балльные пробки. Параллельно с этим коммунальные службы продолжили работать в усиленном режиме. На него они перешли еще вечером 13 декабря.

«Просим жителей отнестись с пониманием: убрать город мгновенно физически невозможно, сначала спецтехника идет по большим транспортным артериям, чтобы утром можно было добраться до учебы и работы», — подчеркнули в комитете.

Не забывают и про парки со скверами. Там от снега очищено 200 га дорожек. За прошедшие семь дней коммунальные службы обрабатывали проезжие части и тротуары специальными солевыми растворами и песком. Самосвалы постоянно отвозят снег в пункты утилизации. За неделю на полигон отправили 900 кубометров мусора и около 600 тонн смета.

Какое количество осадков выпало в Петербурге и Ленобласти за 14 и 15 декабря, читайте на «Фонтанке».