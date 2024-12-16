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Власть Что происходит в Южной Корее: глава правящей партии подал в отставку, президента ждёт допрос

Что происходит в Южной Корее: глава правящей партии подал в отставку, президента ждёт допрос

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Следствие планирует вызвать на допрос 18 декабря временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает «Рёнхап» 16 декабря.

«Объединенная следственная группа попросит Юна явиться на допрос в среду в рамках расследования военного положения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, председатель южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун подал в отставку после объявления парламентом президенту импичмента.

«Выполнять обязанности лидера партии стало невозможно из-за распада Высшего совета партии», — цитирует его агентство.

Юн Сок Ёль обвиняется в том, что он является зачинщиком мятежа в связи с объявлением военного положения 3 декабря. Ему уже запретили выезд за границу. Прошлая повестка на допрос, который должен был состояться в воскресенье, была проигнорирована. Если так будет и в этот раз, прокуроры и следователи могут ходатайствовать об аресте президента.

Напомним, парламент Южной Кореи отменил военное положение в тот же день, когда оно было объявлено. Президент вынужден был извиниться, но протестующие и политики уже требовали импичмента. 14 декабря в Южной Корее парламент проголосовал за его импичмент. Сделать это удалось со второй попытки.


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Южная Корея Импичмент
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