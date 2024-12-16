Что происходит в Южной Корее: глава правящей партии подал в отставку, президента ждёт допрос



Следствие планирует вызвать на допрос 18 декабря временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает «Рёнхап» 16 декабря.

«Объединенная следственная группа попросит Юна явиться на допрос в среду в рамках расследования военного положения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, председатель южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун подал в отставку после объявления парламентом президенту импичмента.

«Выполнять обязанности лидера партии стало невозможно из-за распада Высшего совета партии», — цитирует его агентство.

Юн Сок Ёль обвиняется в том, что он является зачинщиком мятежа в связи с объявлением военного положения 3 декабря. Ему уже запретили выезд за границу. Прошлая повестка на допрос, который должен был состояться в воскресенье, была проигнорирована. Если так будет и в этот раз, прокуроры и следователи могут ходатайствовать об аресте президента.

Напомним, парламент Южной Кореи отменил военное положение в тот же день, когда оно было объявлено. Президент вынужден был извиниться, но протестующие и политики уже требовали импичмента. 14 декабря в Южной Корее парламент проголосовал за его импичмент. Сделать это удалось со второй попытки.