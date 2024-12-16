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Авто Не вклинивайтесь между уборочной техникой. Как чистят от снега КАД Петербурга

Не вклинивайтесь между уборочной техникой. Как чистят от снега КАД Петербурга

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15 комментариев
Источник:

Больше полутора тысяч тонн соли ушло на обработку кольцевой автодороги Петербурга за полтора дня. На федеральные трассы Ленобласти — больше 2,5 тысяч тонн. Сложная погода сохранится сегодня и завтра.

КАД Петербурга в снегопад чистят и обрабатывают 95 единиц различной спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, трактора и погрузчики и другую технику, сообщает 16 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во время интенсивного снегопада регулярно ведется патрульная снегоочистка. Водителей просят быть внимательными, проезжая рядом с уборочными машинами, не мешать им и не пытаться обогнать или проехать между ними: это может привести к повреждению авто или ДТП.

Дорогу также регулярно обрабатывают противогололедными материалами. За 15–16 декабря на КАД израсходовали 1 672 тонны соли. А на федеральные трассы в Ленобласти ушло 2 583 тонны соли и 3 586 тонн песко-соляной смеси. На их уборку и обработку ежесуточно выходят 213 единиц спецтехники. В понедельник все подрядные организации продолжают работать в усиленном режиме.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 16 декабря и в ночь на 17 декабря в Ленобласти усилится западный и северо-западный ветер, порывы ожидают до 15-17 м/с. В течение понедельника в регионе ждут снегопады и местами мокрый снег, а температура днем будет варьироваться от +1 на западе до -13 градусов на востоке. Такую же погоду ждут и во вторник, 17 декабря. В большинстве районов Ленобласти будет снег, температура ночью может опускаться до -18 градусов, а днем будет варьироваться от -5 до -15 градусов.

За минувшие выходные в Ленобласти намело до 32 мм снега. В Петербурге высота снежного покрова к утру 16 декабря составила 19-20 мм. В понедельник Петербург снова накрыло сильным снегопадом. Дороги «покраснели», и даже к 11 часам утра были загружены на аномальные 7 баллов.

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Комментарии
15
Гость
1 час
новость про уборку улиц начинается с количества соли которую раскидали отличный подход, как раньше без соли убирали снег - непонятно предлагаю с вертолетов фигарить
iayaaz
1 час
странно, шерсти на улицах города много, но никого с лопатой для снега не наблюдается...
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