Росздравнадзор: производители увеличили поставки физраствора после перерегистрации цены

Производители перерегистрировали цены на физраствор и увеличили поставки препарата в регионы. Об этом 16 декабря сообщает в телеграм-канале Росздравнадзора.

В настоящее время запасы раствора для инфузий активно пополняются, потребности аптек и стационаров будут полностью удовлетворены, говорится в сообщении.

Проблемы с нехваткой физраствора подтвердились в ходе рейда по аптекам ряда российских регионов, который прошел после большого количества сообщений россиян о дефиците физраствора. Препарат стоимостью от 26 до 38 рублей пропал из аптек, а на маркетплейсах стоимость выросла в 10 и более раз — до 300-400 рублей.