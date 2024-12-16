Росздравнадзор: производители увеличили поставки физраствора после перерегистрации цены

Производители перерегистрировали цены на физраствор и увеличили поставки препарата в регионы. Об этом 16 декабря сообщает в телеграм-канале Росздравнадзора.
В настоящее время запасы раствора для инфузий активно пополняются, потребности аптек и стационаров будут полностью удовлетворены, говорится в сообщении.
Проблемы с нехваткой физраствора подтвердились в ходе рейда по аптекам ряда российских регионов, который прошел после большого количества сообщений россиян о дефиците физраствора. Препарат стоимостью от 26 до 38 рублей пропал из аптек, а на маркетплейсах стоимость выросла в 10 и более раз — до 300-400 рублей.
Отмечалось, что проблема с нехваткой началась, когда себестоимость производства препарата превысила предельную отпускную цену, которая жестко ограничена. В результате производители просто перестали его отгружать. С момента первых сообщений о дефиците физраствора до пересмотра цен прошло более двух месяцев, в ближайшее время препарат вернется в аптеки.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение на имя министра здравоохранения с просьбой сообщить о мерах решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и стационарах в разных регионах России.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ответ заявил, что в России нет проблем с производством физраствора. Производители перерегистрировали цены из-за роста себестоимости упаковки, но процедура уже завершена. Он добавил, что в больницах нет дефицита физраствора, а ситуацию контролирует Росздравнадзор.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.