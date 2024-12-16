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Происшествия подробности Кто рулил«Волгонефтью 239». О роли девушки на борту танкера

Кто рулил«Волгонефтью 239». О роли девушки на борту танкера

Судно остается в море

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3 комментария

Анастасия отпросилась у работодателя в отпуск, чтобы поработать на нефтеналивном танкере

Источник:

Нефтеналивной танкер «Волгонефть 239», рулевым которого является 26-летняя выпускница Саратовского колледжа водного транспорта строительства и сервиса Анастасия Юденко, остается в море в районе Керчи. Председатель совета директоров ОАО «Поволжский туристический холдинг», где работала Анастасия, Светлана Тимошок рассказала 164.RU о роли девушки на судне.

По словам Светланы Тимошок, все люди, знающие о ситуации, в шоке от сообщений о том, что Анастасия единолично управляла нефтеналивным танкером, потерпевшим крушение.

— Это полный бред, понимаете? Настя Юденко — наша воспитанница, в этом году получила диплом судоводителя и с ним принимают на работу на суда по специальности матрос или рулевой. Но это тысячетонное судно, на котором большой экипаж. Ее специальность рулевой, но никто, естественно, ей управлять судном не даст. Эти суда полностью управляются автоматикой, это не просто так, что она стоит со штурвалом и вертит им туда-сюда. На мостике всегда находится капитан. То есть, такого, чтобы там кто-то сидел за штурвалом, а капитан где-то спал, не бывает. Это не маломерное судно. Это когда водитель маломерного судна не справился с управлением и куда-то въехал, можно говорить, что он управлял им, а это огромное судно.

Настя работала у нас матросом на «Волга-2», была практиканткой на «Москве-62». Потом мы приняли ее на постоянную работу администратором гостиницы. Осенью она отпросилась, говорит: «Я получила диплом, дайте мне отпуск, я очень хочу пойти пойти на море, я море никогда не видела». Мы с Настей говорили, переживали за нее, но она утверждала, что экипаж замечательный, люди хорошие, ей помогают и всё рассказывают. Ей очень понравилось и она сказала уже, что весной вернется к ним. Мы до сих пор с ней постоянно на связи, и вчера общались с ее сестрой, которая работает в транспортной полиции.

Такое видео после крушения Анастасия опубликовала у себя в соцсетях

Источник:

Светлана Тимошок рассказала, что, по словам сестры Анастасии, судно уже несколько недель находится на рейде в Черном море, ждало выгрузку и погрузку.

— Ситуация там тяжелейшая. Специфика этих судов такова, что в зимнее время им передвигаться сложно, есть ограничения. Капитан якобы ругался и просил выпустить их из моря. Начался шторм и Настин танкер, как я поняла, был больше загружен и поэтому оказался устойчивее. Капитан принял нормальное решение сесть на мель, чтобы сохранить судно. Вчера к ним прилетал вертолет, пытались их снять, была люлька со спасателями, но в такую погоду эвакуировть экипаж сложно и капитан принял решение не подвергать людей опасности и ждать улучшения погодных условий. Сейчас они находятся на танкере, весь экипаж в порядке, они восстановили электричество. Питание у них есть, вода тоже есть. Они ждут улучшения погоды, но до 19 декабря прогноз неблагоприятный, — рассказывает Светлана Тимошок.

Председатель совета директоров «Поволжского туристического холдинга» говорит, что танкеры «Волгонефть» старые, но надежные при должном обслуживании. По ее словам, судов младше 40 лет сейчас в России практически нет, но каждые пять лет они проходят освидетельствование.

— Такого, что 55 лет к судну никто не подходил, нет. Требования сейчас очень жёсткие и сто процентов, что произошедшее — стечение обстоятельств: плохие погодные условия и, вероятно, судна были недостаточно загружены. Но сейчас здесь сложно вообще делать какие-то выводы, — рассказала Светлана Тимошок.

С самой Анастасией Юденко пока телефонной связи нет.

Сегодня утром пресс-служба МЧС России сообщила, что операция по эвакуации экипажа терпящего бедствие танкера «Волгонефть 239» возобновилась. С судна спасены пять человек. На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку в районе Керченского пролива: на место прибыли дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России, ЮРПСО МЧС России, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Всего 140 спасателей и 24 единицы техники.

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Волганефть Крушение танкера Моряки Керчь
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Комментарии
3
Гость
20 минут
лучше бы задались вопросом, почему 50-летние корыта возят нефтепродукты до сих пор.
Гость
6 минут
Баба на корабле... Доплавались...
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