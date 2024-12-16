Песков высказался о готовности Трампа обсуждать перемирие

«Команда Трампа, во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Это первое. В Белом доме сейчас сидит команда Байдена», — цитирует Пескова РИА Новости .

При этом, по его словам, украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Москвой.

«Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил», — сказал журналистам Песков.

«Президент Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров», — сказал представитель Кремля.