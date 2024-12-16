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Власть Песков высказался о готовности Трампа обсуждать перемирие

Песков высказался о готовности Трампа обсуждать перемирие

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1 комментарий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 16 декабря прокомментировал сообщения о готовности команды Трампа обсудить предложение Виктора Орбана о перемирии на Украине.

«Команда Трампа, во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Это первое. В Белом доме сейчас сидит команда Байдена», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом, по его словам, украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Москвой.

«Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил», — сказал журналистам Песков.

Он напомнил о готовности возобновить переговоры.

«Президент Путин неоднократно повторял, что они могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров», — сказал представитель Кремля.

Ранее будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что команда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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Дмитрий Песков Украинский конфликт Мирные переговоры
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Комментарии
1
NSE
10 минут
А Песков не забыл, кто начал в-ну? Ее очень легко закончить.
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