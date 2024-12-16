«Дикие ягодки». Бакальчук объявил о начале работы над фильмом о Wildberries

Началась работа над художественным фильмом-байопиком о Wildberries под названием «Дикие ягодки». Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает бизнесмен Владислав Бакальчук.

«Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной — со всеми взлётами и падениями, любовью и крепкой семьей, кризисами и победами. В ней есть всё: яркие герои, хрестоматийные злодеи и главное — счастливый финал, в котором я уверен на все сто», — рассказывает Бакальчук.

Как отмечает Бакальчук, сюжет фильма основан на его личных воспоминаниях, материалах семейного архива и историях друзей. Сейчас команда ведет обсуждение с продюсерами и режиссерами, а вскоре планирует представить публике всех участников съемочной группы. По словам бизнесмена, Wildberries — это нечто большее, чем просто компания, это целая эпоха. «Я уверен, что фильм найдет отклик в сердцах каждого, кто не боится мечтать, идти вперед и бороться за свое», — подчеркивает он.

Предполагаемый бюджет фильма составляет 200 миллионов рублей. В настоящее время команда занимается подготовкой заявки на получение софинансирования из Федерального фонда поддержки отечественной кинематографии.

«Wildberries за 20 лет стал не просто бизнесом — это культурный феномен, часть жизни миллионов людей. А происходящее сейчас — попытка рейдерского захвата компании — только подогревает интерес к тому, как создавалась и развивалась эта история», — добавляет бизнесмен.

В июле Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем они разводятся. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Позже основательница Wildberries Татьяна Ким заявила СМИ, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.