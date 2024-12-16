Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -9

2 м/c,

вос.

 734мм 95%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Кто кормит наших зверей
Чем угощает Псков
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Промышленный Петербург
Общество «Дикие ягодки». Бакальчук объявил о начале работы над фильмом о Wildberries

«Дикие ягодки». Бакальчук объявил о начале работы над фильмом о Wildberries

1 373
17 комментариев

Началась работа над художественным фильмом-байопиком о Wildberries под названием «Дикие ягодки». Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает бизнесмен Владислав Бакальчук.

«Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной — со всеми взлётами и падениями, любовью и крепкой семьей, кризисами и победами. В ней есть всё: яркие герои, хрестоматийные злодеи и главное — счастливый финал, в котором я уверен на все сто», — рассказывает Бакальчук.

Как отмечает Бакальчук, сюжет фильма основан на его личных воспоминаниях, материалах семейного архива и историях друзей. Сейчас команда ведет обсуждение с продюсерами и режиссерами, а вскоре планирует представить публике всех участников съемочной группы. По словам бизнесмена, Wildberries — это нечто большее, чем просто компания, это целая эпоха. «Я уверен, что фильм найдет отклик в сердцах каждого, кто не боится мечтать, идти вперед и бороться за свое», — подчеркивает он.

Предполагаемый бюджет фильма составляет 200 миллионов рублей. В настоящее время команда занимается подготовкой заявки на получение софинансирования из Федерального фонда поддержки отечественной кинематографии.

«Wildberries за 20 лет стал не просто бизнесом — это культурный феномен, часть жизни миллионов людей. А происходящее сейчас — попытка рейдерского захвата компании — только подогревает интерес к тому, как создавалась и развивалась эта история», — добавляет бизнесмен.

В июле Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем они разводятся. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

Позже основательница Wildberries Татьяна Ким заявила СМИ, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Wildberries Развод Бакальчук Владислав Бакальчук
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Cashmare
1 час
и слоган на афише большими буквами: "ведь главное, это семья, дон". и лысого дизеля на главную роль, только чтоб с бородой
Отец Родной
1 час
Сразу пусть вторую часть снимает - "Дикие ягодки. Чеченский дрифт"
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00