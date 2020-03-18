Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн
18 марта. Ситуация с китайским коронавирусом в мире меняется ежечасно. «Фонтанка» следит за происходящим.
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек, из которых 109 переносят болезнь в легкой форме. Таковы последние данные Роспотребнадзора. Страны закрывают границы и друг за другом вводят режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день заразились 168 768 человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 76 тысяч человек. Скончались 6510 пациентов. В Петербурге уже более 300 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Количество заболевших коронавирусом в Петербурге достигло девяти человек. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной.
С 17 марта все школы Петербурга переходят на дистанционное обучение. За ними подтягиваются вузы. Каникулы в школах продлятся до 12 апреля.
Вчера мы рассказали о бизнесмене Алексее Нелюбине, сбежавшем из столичной больницы в Коммунарке. Его госпитализировали с подозрением на внебольничную пневмонию и, в теории, на COVID-19. Он четыре часа просидел в коридоре, не дождался очереди на анализы и перемахнул через забор.
Сегодня «Фонтанка» узнала, что жена Нелюбина передумала возвращаться в Россию из Южной Кореи. По нынешним правилам, ей тоже предстоял двухнедельный карантин.
«Я сдала билет и не полечу в Россию. Делать там нечего. Чтобы меня, здорового человека, закрыли в этой Коммунарке? Нет!»
На фотографиях Елена Нелюбина действительно лучится здоровьем.
Коронавирус коронавирусом, а французы не желают отказываться от привычных вещей. Например, круассанов и свежих багетов.
Местные пекарни будут работать 7 дней в неделю.
Как сообщает Le Figaro такое решение было принято «в связи с высоким спросом». Производители отмечают, что некоторые люди настолько подверглись «психозу», что пытаются закупить по 50 багетов за раз. При этом, по статистике, сейчас француз в среднем потребляет 135 граммов хлеба в день. Для сравнения: в 1950-х годах эта цифра достигала 400 граммов.
La Chine: Tout devra être fermé— 𝕷𝖚𝖈𝖆𝖘 🐍 (@_Delicate_____) March 18, 2020
Les Etats-Unis: Tout devra être fermé
Le monde entier: Tout devra être fermé
La France: Alerte Info: Les boulangeries pourront être ouvertes 7J/7 pic.twitter.com/oKcV5IeZUt
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс РФ в части предоставления правительству финансовой возможности по борьбе с коронавирусом.
Количество госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус превысило 500 человек. Подтвержденный COVID — у 37 пациентов. Еще 85 случаев внебольничной пневмонии. Цифры назвал главврач городской многопрофильной больницы № 40 Денис Проценко.
За рубежом находятся 100 тысяч организованных туристов из РФ, Ростуризм просит их связаться с консульствами. Напомним, с 18 марта Россия закрыла границы для иностранцев и призвала своих граждан вернуться домой.
Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае и Челябинской области из-за коронавируса. В России официально сообщается о 114 заболевших.
Институт Роберта Коха сообщил, что число инфицированных в Германии через 2–3 месяца достигнет 10 млн, если не соблюдать меры предосторожности. Ранее он предсказывал, что пандемия продлится два года.
Глава Мурманска Евгений Никора, который попал на карантин в инфекционную больницу поле того, как побывал на шахматном турнире, где у одного игрока выявили коронавирус, сообщил, что его тест оказался отрицательным.
«Я рад поделиться с вами отличной новостью: экспресс-тест на коронавирус показал отрицательные результаты. Тем не менее, продолжаю придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора — работаю в режиме самоизоляции и соблюдаю все связанные с ним необходимые меры безопасности», — написал глава администрации на своей странице в Facebook.
Камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом, об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.
Общее число выявленных случаев нового коронавируса в Белоруссии выросло до 51, сообщила пресс-служба минздрава.
До этого официально сообщалось о 36 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.
Коронавирус дает море простора для фантазии людей по всему миру и уже породил множество мемов.
Гарик Сукачев даже немного переделал собственную песню. Его бабушка теперь моет руки (и правильно делает).
Легендарный трон из «Игры престолов» покоряет своей девственной белизной.
Game of thrones 🔱 Corona Edition 😂— pilot_syed (@pilot_syed) March 18, 2020
L’édition corona 🔱#COVID2019 #coronavirus #CoronaVirusChallenge #Coronabelgie #stayhomechallenge #BelgiumLockdown pic.twitter.com/7tldIQJzNt
Защита от напасти уже тоже становится мемом. Вот как теперь выглядят продавцы...
Lebih baik mencegah ya#CoronaVirusChallenge #mutualanyuk #SAPAMANTAN pic.twitter.com/Ke5MP04gJL— Haldiirwansyah (@Haldiirwansyah_) March 18, 2020
... и покупатели.
Коронавирус вдохновляет бизнес и поэтов.
Баллада о русском бизнесе— Исихаст на полставки (@vilitary) March 18, 2020
А в глубине кармана
Две пачки пармезана
И полкило прошутто
С заразной стороны#COVID2019 #coronavirus #карантин pic.twitter.com/y5aM6oPGrt
Как реагируют на вирус в разных странах.
Coronavirus ka hal India mai#coronavirusindia @ikpsgill1 @go4avinash @pokershash @TIP_Pradhanjii pic.twitter.com/Tumi1eCnbt— Aman (@tecyard) March 18, 2020
Некоторые искренне рады карантину.
Y’all singles AND introvert people ‘ll be feeling more safe from Coronavirus than your extrovert homies #coronavirusaus #singles #YOLO #introvert pic.twitter.com/ckvNehb2Lg— Gray Ace (@Gry_Ace) March 18, 2020
Настолько, что превратились в хомячков.
доброе утро! да не треснет ваш и наш карантин, да ссохнется коронавирус!— командор на карантине (@bonfooy) March 18, 2020
всем приятной дистанционки! pic.twitter.com/fWTG5O3amM
Паромная компания Moby Spl отменяет круизы парома Princess Anastasia до 19 апреля 2020 года в связи с мерами правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Moby Spl предлагает отменить бронирование и обещает вернуть деньги без удержания сборов (штрафов) за стоимость каюты.
Также клиенты могут перенести круиз в период с 5 мая по 28 декабря 2020 года. Стоимость ранее сделанного бронирования будет зачтена при расчете стоимости нового путешествия.
Всероссийские школьные олимпиады будут проведены после 12 мая, заявил министр просвещения.
Минспорт РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения.
Власти Тамбовской области вводят с 18 марта режим повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает администрация региона.
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Тамбовской области 17 марта. По данным областных властей, заболевшая — женщина 27 лет, приехавшая из Италии. Пациентка находится в боксе Тамбовской инфекционной больницы, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Лица, контактировавшие с заболевшей, взяты под наблюдение.
В Лас-Вегасе впервые за 57 лет закрылись казино. Причина всё та же. В Америке вирус проник во все штаты, также ни одна страна Европы не смогла уберечься.
Самый знаменитый петербургский универмаг на время коронавируса изменил часы работы. Внутри ходят сотрудницы в перчатках и проводят дезинфекцию.
По Смольному между тем продолжают циркулировать слухи. Говорят, впереди Москвы в итоге решили не бежать и готовятся объявить аналогичное ограничение на 50 участников для массовых мероприятий.
Несколько собеседников в смольнинских комитетах сообщают: в течение дня обсуждается снижение максимально разрешенного количества участников массовых мероприятий. Назывался вариант — 30 человек. Это было бы логично, в Москве накануне установили планку в 50 — но официального распоряжения на данный момент нет. Сейчас проходит совещание рабочих групп Петербурга и Ленобласти по борьбе с распространением коронавируса.