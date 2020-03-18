Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек, из которых 109 переносят болезнь в легкой форме. Таковы последние данные Роспотребнадзора. Страны закрывают границы и друг за другом вводят режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день заразились 168 768 человек по всему миру. Из них выздоровели более чем 76 тысяч человек. Скончались 6510 пациентов. В Петербурге уже более 300 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Количество заболевших коронавирусом в Петербурге достигло девяти человек. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной.



С 17 марта все школы Петербурга переходят на дистанционное обучение. За ними подтягиваются вузы. Каникулы в школах продлятся до 12 апреля.

