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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 18:56
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Россия может ограничить экспорт продовольствия из-за коронавируса

Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит. Об этом 17 марта заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также отметил, что пока жителям страны всего хватает.

«Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет для обеспечения потребности внутреннего рынка, но сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим», — сказал Белоусов на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минсельхоза на том же мероприятии заявил, что коронавирус не отразится на ценах, но регионам посоветовал запастись продовольствием не менее чем на два месяца.

В Петербурге, как и во всех крупных городах России, наблюдается ажиотажный спрос на крупы и средства гигиены. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию обо всех событиях, связанных с пандемией коронавируса.

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