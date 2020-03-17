Россия может ограничить экспорт продовольствия из-за коронавируса

Россия ограничит экспорт продуктов первой необходимости, если на внутреннем рынке возникнет их дефицит. Об этом 17 марта заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он также отметил, что пока жителям страны всего хватает.



«Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет для обеспечения потребности внутреннего рынка, но сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим», — сказал Белоусов на совещании Владимира Путина с членами правительства.

