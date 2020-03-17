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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 17:48
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Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что коронавирус не отразился на ценах на продукты. Но регионам все равно рекомендуют запастись

В регионах не видят резких скачков цен на товары повышенного спроса в связи с распространением коронавируса. Об этом 17 марта на совещании во главе с Владимиром Путиным заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, в настоящее время рынок стабилен. «Буквально вчера я провел селектор [селекторное совещание] с руководством органов АПК (агро-промышленного комплекса) всех регионов. По предоставляемой информации, резких скачков цен не наблюдается, в том числе по тем товарным позициям, на которые фиксируется повышенный спрос. Это крупы, макаронные изделия и консервы», — сообщил Патрушев.

Днем ранее министр дал регионам поручение создать продуктовый запас не менее чем на 2 месяца. На открытие по всей стране оперативных штабов для мониторинга ситуации на продовольственном рынке Патрушев отвел два дня.

Напомним, в Петербурге уже наблюдается ажиотажный спрос на крупы и средства гигиены.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию обо всех событиях, связанных с пандемией коронавируса.

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Комментарии (1)

McGillavry
Когда он последний раз ходил в магазин? Хотя, при его доходах, даже 200%-ная инфляция не проблема...
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