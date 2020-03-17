Глава Минсельхоза Патрушев заявил, что коронавирус не отразился на ценах на продукты. Но регионам все равно рекомендуют запастись
В регионах не видят резких скачков цен на товары повышенного спроса в связи с распространением коронавируса. Об этом 17 марта на совещании во главе с Владимиром Путиным заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
По словам главы Минсельхоза, в настоящее время рынок стабилен. «Буквально вчера я провел селектор [селекторное совещание] с руководством органов АПК (агро-промышленного комплекса) всех регионов. По предоставляемой информации, резких скачков цен не наблюдается, в том числе по тем товарным позициям, на которые фиксируется повышенный спрос. Это крупы, макаронные изделия и консервы», — сообщил Патрушев.
Днем ранее министр дал регионам поручение создать продуктовый запас не менее чем на 2 месяца. На открытие по всей стране оперативных штабов для мониторинга ситуации на продовольственном рынке Патрушев отвел два дня.
Напомним, в Петербурге уже наблюдается ажиотажный спрос на крупы и средства гигиены.
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