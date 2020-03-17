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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 18:47
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Коронавирус в общежитии кино и телевидения не нашли, но студента изолировали

Студент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения оказался здоров: тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом «Фонтанке» 17 марта сообщили в СПбГИКиТ.

«В качестве профилактики на ул. Пражской, 14, в общежитии №3, в 4-м блоке 4-го этажа, произведена дезинфекция, молодой человек изолирован. Роспотребнадзор проводит проверку», — сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, ранее студентам было сказано, что из-за первокурсника будет изолирован весь блок. Всё потому, что он 17 марта вернулся из Испании через Финляндию. В инфекционной больнице имени Боткина с признаками китайского коронавируса в настоящее время лежат 267 пациентов. За сутки их прибавилось вдвое больше, чем вылечилось.

© Фонтанка.Ру

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