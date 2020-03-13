FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -3
74.03р83.66р
13.03.2020 11:35
4
Печать

Патриарх Кирилл не будет отменять поездки в «коронавирусные» страны

В РПЦ опровергли информацию о том, что пандемия 2019-nCoV может повлиять на график патриарха.

«В настоящий момент в графике поездок святейшего патриарха никаких изменений нет», - цитирует 13 марта заявление главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Интерфакс».

В планах у патриарха в этом году посетить и пострадавшие от коронавируса Австрию и Южную Корею. При этом в РПЦ серьезно относятся к пандемии. Так, ранее патриарх назвал заболевание «очень непростым, коварным», обсудив профилактику с Синодом.

Напомним, что накануне появилась информация о корректировке планов патриарха из-за 2019-nCoV.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Evgeniy Opel_Reshetov
В добрый путь!
Modest_5e4ce41f7533b
При его охране не только больной не подойдет, ангел подлететь не сможет.
7215555
Мудрое решение
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний