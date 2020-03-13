Патриарх Кирилл не будет отменять поездки в «коронавирусные» страны

В РПЦ опровергли информацию о том, что пандемия 2019-nCoV может повлиять на график патриарха.



«В настоящий момент в графике поездок святейшего патриарха никаких изменений нет», - цитирует 13 марта заявление главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды «Интерфакс».

В планах у патриарха в этом году посетить и пострадавшие от коронавируса Австрию и Южную Корею. При этом в РПЦ серьезно относятся к пандемии. Так, ранее патриарх назвал заболевание «очень непростым, коварным», обсудив профилактику с Синодом.