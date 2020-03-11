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11.03.2020 22:21
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Доллар подорожал до 73 рублей в ходе торгов впервые за четыре года

Курс рубля продолжает падение. В ходе торгов вечером 11 марта на Московской бирже доллар впервые с марта 2016 года подорожал до 73 рублей. Курс евро превысил 82 рубля.

По данным на 22.00, доллар стоит на торгах 72,95 руб., за день он прибавил 1,58 руб. Курс евро составляет 82,22 руб. (+1,72 руб.).

Напомним, по курсу российской валюты бьют распространение коронавируса (ВОЗ объявила пандемию вечером 11 марта) и отказ России и стран ОПЕК от сделки по снижению добычи нефти. Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия уже по сути объявили «нефтяную войну» России, снижая цены на нефть.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Трехлетнее соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и ее союзники, в том числе и Россия, ограничивали добычу нефти, истекает 1 апреля. Из-за развала сделки цены на нефть упали на 25%, это также привело к резкому падению курса рубля.

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Комментарии (2)

idiot
Опять англичанка с Обамой зло задумали против наших посконносуконных скреп.
nuga
Идёт большая игра денег,то ли ещё будет! Истерика с вирусом срежиссирована великолепно,при этом люди выздоравливают и болеют в легкой форм ОРЗ,смертность минимальна,но у всех паранойя и ловля вируса. А что другие вирусы вымерли? Держите деньги крепче,счас все полетит,отмашки не видно ,неужели Сорос банкует?
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