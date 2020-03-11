Доллар подорожал до 73 рублей в ходе торгов впервые за четыре года

Курс рубля продолжает падение. В ходе торгов вечером 11 марта на Московской бирже доллар впервые с марта 2016 года подорожал до 73 рублей. Курс евро превысил 82 рубля.



По данным на 22.00, доллар стоит на торгах 72,95 руб., за день он прибавил 1,58 руб. Курс евро составляет 82,22 руб. (+1,72 руб.).



Напомним, по курсу российской валюты бьют распространение коронавируса (ВОЗ объявила пандемию вечером 11 марта) и отказ России и стран ОПЕК от сделки по снижению добычи нефти. Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия уже по сути объявили «нефтяную войну» России, снижая цены на нефть.