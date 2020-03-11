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11.03.2020 18:49
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили нефтяную войну России вслед за саудитами

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали нефтяную войну с Россией. Об этом 11 марта сообщает Bloomberg.

Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией объявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак снизит апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель для своих покупателей в Азии. Кувейт уменьшит цены на 6 долларов. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company) собирается нарастить добычу в следующем месяце до 13 млн баррелей в сутки, что также скажется на цене.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Трехлетнее соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и ее союзники, в том числе и Россия, ограничивали добычу нефти, истекает 1 апреля. Из-за развала сделки цены на нефть упали на 25%, это также привело к резкому падению курса рубля.

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Комментарии (4)

hmjo
Они сами на нефтяной игле сидят. Насколько обвалились валюты этих арабских стран? Акции Saudi Aramco на бирже обвалились на 30%.
bazafaka
Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», - наглядно объяснил президент
idiot
Щитаю что многоходовочка у многоходовочника удалась.
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