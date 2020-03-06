Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. С апреля обязательств нет, нефть дешевеет

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за вспышки коронавируса. Об этом 6 марта пишет РИА «Новости».



«По итогам ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи», — цитирует издание слова министра энергетики России Александра Новака.



Он уточнил, что наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний.



Напомним, сделка ОПЕК+ была заключена в начале 2017 года — в ее рамках ОПЕК и союзники (в том числе Россия) ограничивали свою добычу нефти в течение трех лет.

