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06.03.2020 19:40
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Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. С апреля обязательств нет, нефть дешевеет

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за вспышки коронавируса. Об этом 6 марта пишет РИА «Новости».

«По итогам ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи», — цитирует издание слова министра энергетики России Александра Новака.

Он уточнил, что наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний.

Напомним, сделка ОПЕК+ была заключена в начале 2017 года — в ее рамках ОПЕК и союзники (в том числе Россия) ограничивали свою добычу нефти в течение трех лет.

Нефтяные цены на этих новостях продолжают падать — как ранее писала «Фонтанка», цена на нефть на лондонской бирже ICE упала до уровня июля 2017 года.

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