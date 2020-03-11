Массовые мероприятия в России переводят в «видеоформат» из-за коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендует региональным властям отменять массовые мероприятия или хотя бы «изменить их формат». Об этом 11 марта пишет РБК со ссылкой на сообщение штаба.



«Рекомендовано <...> по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», - цитирует издание документ.



Напомним, ранее в Москве запретили проводить массовые мероприятия в том случае, если количество участников превышает 5 тыс. человек. Чиновникам рекомендовали отказаться от командировок за рубеж.