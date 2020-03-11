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11.03.2020 21:59
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Массовые мероприятия в России переводят в «видеоформат» из-за коронавируса

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендует региональным властям отменять массовые мероприятия или хотя бы «изменить их формат». Об этом 11 марта пишет РБК со ссылкой на сообщение штаба.

«Рекомендовано <...> по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», - цитирует издание документ.

Напомним, ранее в Москве запретили проводить массовые мероприятия в том случае, если количество участников превышает 5 тыс. человек. Чиновникам рекомендовали отказаться от командировок за рубеж.

Всемирная организации здравоохранения 11 марта объявила коронавирус Covid-19 пандемией. Подробнее о последствиях этого решения читайте в материале «Фонтанки».

По последним данным, в России заболели 28 человек, в том числе ребёнок. С 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.

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Комментарии (1)

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Как раз на улице трудней заразиться, чем в помещении. Ультрафиолет губителен для большинства вирусов
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