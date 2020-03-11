В России чиновникам рекомендовали отменить заграничные командировки из-за коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России порекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить заграничные командировки.

Исключение составляют неотложные поездки, командировки, организованные для исполнения поручений президента или правительства, а также поездки, организованные в целях обеспечения безопасности страны, пишет 11 марта со ссылкой на штаб РБК.

Кроме того, федеральным чиновникам рекомендовали воздержаться от всех поездок «в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью».