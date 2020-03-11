В России чиновникам рекомендовали отменить заграничные командировки из-за коронавируса
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России порекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить заграничные командировки.
Исключение составляют неотложные поездки, командировки, организованные для исполнения поручений президента или правительства, а также поездки, организованные в целях обеспечения безопасности страны, пишет 11 марта со ссылкой на штаб РБК.
Кроме того, федеральным чиновникам рекомендовали воздержаться от всех поездок «в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью».
Помимо этого оперативный штаб порекомендовал проводить массовые мероприятия только в случае их «крайней важности».
Ранее стало известно, что с 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.
В России за 11 марта обнаружили еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть зараженных находятся в столице, двое в Московской области. Все они недавно вернулись из Италии, где сейчас зарегистрирована самая крупная вспышка COVID-19 в Европе. Число погибших в Италии уже превысило 400 человек.