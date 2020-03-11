Город грехов. Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления
К 23 годам тюрьмы приговорил суд штата Нью-Йорк Харви Вайнштейна за сексуальное насилие. Об этом сообщает Associated Press 11 марта.
Защита Вайнштейна попросила для него минимальный срок в пять лет лишения свободы.
Ранее присяжные признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов, а именно в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации газеты The New York Times в октябре 2017 года. Несколько десятков актрис обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Сам Вайнштейн отрицал все обвинения. Впоследствии кинопродюсер был уволен из собственной компании, его лишили членства в киноакадемиях США и Великобритании, а также различных наград. Дело продюсера дало импульс движению #MeToo, в рамках которого женщины делились историями домогательств. За первые 24 часа только на Facebook хештег использовали в 12 миллионах сообщений.