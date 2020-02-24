Виновен. Присяжные признали в кинопродюсере Харви Вайнштейне насильника

Присяжные вынесли свой вердикт продюсеру Харви Вайштейну, признав его виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году. Об этом 24 февраля сообщает CNN.

При этом заседатели пришли к мнению, что вина Вайнштейна в изнасиловании первой степени и сексуальном нападении не доказана. По последней статье сооснователю компании Miramax Films могло грозить пожизненное заключение.

По данным CNN, за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказания от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени — до четырех лет.