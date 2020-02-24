Виновен. Присяжные признали в кинопродюсере Харви Вайнштейне насильника
Присяжные вынесли свой вердикт продюсеру Харви Вайштейну, признав его виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году. Об этом 24 февраля сообщает CNN.
При этом заседатели пришли к мнению, что вина Вайнштейна в изнасиловании первой степени и сексуальном нападении не доказана. По последней статье сооснователю компании Miramax Films могло грозить пожизненное заключение.
По данным CNN, за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказания от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени — до четырех лет.
В декабре минувшего года Вайнштейну удалось добиться мирового соглашения с 30 женщинами, обвинявших его в домогательствах. В СМИ звучала сумма в 25 млн долларов.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации газеты The New York Times в октябре 2017 года. Несколько десятков актрис обвинили кинопродюсера в изнасилованиях. Сам Вайнштейн отрицал все обвинения. Впоследствии кинопродюсер был уволен из собственной компании, его лишили членства в киноакадемиях США и Великобритании, а также различных наград. Дело продюсера дало импульс движению #MeToo, в рамках которого женщины делились историями домогательств. За первые 24 часа только на Facebook хештег использовали в 12 миллионах сообщений.