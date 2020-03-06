Ковбою Marlboro закрыли въезд на Торфяновке. Таможня не пустила 10 000 контрабандных сигарет
На границе с Финляндией таможенники изъяли 500 незадекларированных пачек сигарет. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Сотрудники таможни на Торфяновке остановили Ford Transit, в котором в ходе тщательного осмотра нашли 10 000 сигарет фирмы Marlboro, ввезенных с целью продажи, но не задекларированных. Табачные изделия изъяли, составили протокол.
По закону для личного пользования разрешен ввоз не более 1 блока (200 сигарет) на человека.
Как сообщала Фонтанка, Петербург находится на шестом месте среди регионов с высокой долей проданных контрабандных сигарет.