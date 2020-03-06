«Евровидение» могут перенести из-за коронавируса. В Нидерландах от инфекции умер первый пациент

Голландская компания NPO и Европейский вещательный союз заявили, что коронавирус может оказать влияние на проведение «Евровидения».



«Мы будем продолжать следить за событиями [с коронавирусом] в Европе и рассматриваем различные альтернативные варианты вместе с вещательными компаниями», — цитирует 6 марта заявление представителя организаторов издание Metro.



В Европейском вещательном союзе подтвердили, что примут «все необходимые меры» для защиты зрителей и артистов.



Отметим, сегодня, 6 марта, в Голландии была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

