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05.03.2020 17:44
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Турция привлекла спецназ, чтобы не позволить беженцам отступить с границ Греции

Турция привлекла спецназ и расставила его вдоль границы с Грецией, чтобы не позволить застрявшим у блокпостов мигрантам вернуться вглубь страны.

Как 5 марта пишет Associated Press, речь идёт о тысяче специалистов. Согласно официальному заявлению главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, служащих и снаряжение привезли на место утром в четверг. Их задача — не допустить оттеснения беженцев, а также контролировать, чтобы греческие пограничники не проявляли жестокости.

Афины заявили о том, что не будут предоставлять убежище тысячам мигрантов. Все они оказались на подступах к стране после того, как Турция заявила об открытии границ с Европой в ответ на гибель своих военных от артобстрелов недалеко от сирийского Идлиба. Греческие власти планируют в ближайшее время организовать массовую депортацию тех, кто всё же сумел перейти границу после 1 марта 2020 года.

Турецким силам противостоят не только пограничники, но и военные Евросоюза. Людей и технику для сдерживания стремящихся в Грецию людей коалиция пообещала направить ещё 3 марта. О том, что теперь будут делать с мигрантами, которые не могут двинуться ни вперёд, ни назад, пока что не сообщается. С 29 февраля до 5 марта Афины предотвратили больше 34 тысяч попыток незаконного преодоления блокпостов, 244 человека арестованы. Из-за того, что часть пограничной зоны располагается у реки, некоторые мигранты пытаются пересечь её вплавь.

В конце февраля, высказываясь о решении открыть пути в Евросоюз для сбежавших из неблагополучных территорий, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что до этого страна самостоятельно «несла тяжесть гуманитарной трагедии, которую игнорировал мир». Греция сочла ситуацию угрозой национальной и общеевропейской безопасности.

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Комментарии (1)

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Нужно просто срелять на поражение. Как и положено на государственной границе.
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