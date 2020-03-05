Турция привлекла спецназ, чтобы не позволить беженцам отступить с границ Греции

Турция привлекла спецназ и расставила его вдоль границы с Грецией, чтобы не позволить застрявшим у блокпостов мигрантам вернуться вглубь страны.



Как 5 марта пишет Associated Press, речь идёт о тысяче специалистов. Согласно официальному заявлению главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, служащих и снаряжение привезли на место утром в четверг. Их задача — не допустить оттеснения беженцев, а также контролировать, чтобы греческие пограничники не проявляли жестокости.



Афины заявили о том, что не будут предоставлять убежище тысячам мигрантов. Все они оказались на подступах к стране после того, как Турция заявила об открытии границ с Европой в ответ на гибель своих военных от артобстрелов недалеко от сирийского Идлиба. Греческие власти планируют в ближайшее время организовать массовую депортацию тех, кто всё же сумел перейти границу после 1 марта 2020 года.

