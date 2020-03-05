Греция готовит массовую депортацию мигрантов. Сначала их соберут в один город

Греция намерена переместить всех мигрантов, которым удалось проникнуть в страну после 1 марта этого года, в город Серрес, а после депортировать их из страны.



Как 5 марта пишет Reuters, о таком решении заявил министр иммиграции и убежища Нотис Митарачи. «Наша цель — вернуть их в свои страны», — подчеркнул он во время общения с журналистами. При этом мигрантов, миновавших греческие блокпосты до 1 января, в ближайшие дни переведут на материк с островов, где они сейчас проживают.

Сотни беженцев преимущественно из Сирии направились к греческим границам 28 февраля. Разрешение на это им дала Турция, которая нарушила обязательство 2016 года перед Европейским союзом держать людей на своей территории и заявила об открытии границ. На такой шаг президент Реджеп Тайип Эрдоган пошёл после гибели турецких военных в районе Идлиба во время сирийского авиаудара.