Евросоюз направит силы на защиту Греции от мигрантов, которые рванули туда из воюющей Турции
Евросоюз направит силы для охраны границ Греции от мигрантов и выделит средства на стабилизацию ситуации. Об этом 3 марта на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам спикера, ЕС немедленно выделит 350 миллионов евро помощи, а позже ещё 700, потому как защита границ страны — «общеевропейская задача». В ближайшее время в Грецию прибудут 100 пограничников, семь кораблей, два вертолета и самолет, две машины с камерами.
Как добавляет BBC News, оценивать ситуацию 3 марта на пограничный пост направились глава Европейского совета Чарльз Мишель и спикер Европейского парламента Дэвид Сассоли. Они признали, что ситуация является «тяжелой». Власти Греции ожидают, что союз поддержит жёсткую политику по отношению к мигрантам.
Причина притока беженцев из Сирии, Афганистана и других стран в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии для беженцев границ с Европой 29 февраля. Такой шаг последовал после гибели турецких военных в районе сирийского Идлиба. В тот же день уехать из Турции попытались около 18 тысяч человек. На границе их встречали слезоточивым газом. «[Власти Турции] не только не останавливают, а даже содействуют им», — приводят СМИ реакцию замминистра обороны Греции Алкивиадиса Стефаниса. Ситуацию с миграционным кризисом власти обсудят на спецсовещании в среду, 4 марта.