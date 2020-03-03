Евросоюз направит силы на защиту Греции от мигрантов, которые рванули туда из воюющей Турции

Евросоюз направит силы для охраны границ Греции от мигрантов и выделит средства на стабилизацию ситуации. Об этом 3 марта на пресс-конференции заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По словам спикера, ЕС немедленно выделит 350 миллионов евро помощи, а позже ещё 700, потому как защита границ страны — «общеевропейская задача». В ближайшее время в Грецию прибудут 100 пограничников, семь кораблей, два вертолета и самолет, две машины с камерами.



Как добавляет BBC News, оценивать ситуацию 3 марта на пограничный пост направились глава Европейского совета Чарльз Мишель и спикер Европейского парламента Дэвид Сассоли. Они признали, что ситуация является «тяжелой». Власти Греции ожидают, что союз поддержит жёсткую политику по отношению к мигрантам.

