«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но, когда набирается такой серьезный пакет, это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», — цитирует 5 марта РИА Новости аргументацию Памфиловой.

Тогда у Памфиловой попросили совета, как действовать тем россиянам, кто поддерживает лишь некоторые из предложенных президентом Владимиром Путиным изменений Основного закона страны. Один из участников общероссийского электорального медиафорума, где состоялась дискуссия с главой ЦИК, сравнил пакет поправок с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», — ответила Элла Памфилова.



«Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно… Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю», — закончила Памфилова свои разъяснения риторическим вопросом.



Накануне ЦИК рассказал, как потратит почти 15 миллиардов рублей, которые выделены на проведение общероссийского голосования 22 апреля. На исполнение собственных полномочий в период подготовки и проведения плебисцита ЦИК оставил себе 80 миллионов рублей. Нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения голосования ушли 14 млрд 625 млн рублей. На рекламу потратят 40 миллионов рублей.