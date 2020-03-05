ЦИК готов потратить на рекламу конституционных поправок 40 миллионов рублей

Центризбирком потратит примерно 40 миллионов рублей на разработку информационных материалов к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом 5 марта сообщает «Коммерсант».



Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, освещением этого события займётся агентство «ИМА-консалтинг». Изначально подрядчик просил за выполненные работы в два раза больше, но сотрудникам и председателю комиссии Элле Памфиловой запрашиваемая сумма показалось неприемлемой. Однако она всё же может вырасти за счёт денежных вложений из регионов, подчеркнула глава ЦИК.

