ЦИК готов потратить на рекламу конституционных поправок 40 миллионов рублей
Центризбирком потратит примерно 40 миллионов рублей на разработку информационных материалов к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом 5 марта сообщает «Коммерсант».
Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, освещением этого события займётся агентство «ИМА-консалтинг». Изначально подрядчик просил за выполненные работы в два раза больше, но сотрудникам и председателю комиссии Элле Памфиловой запрашиваемая сумма показалось неприемлемой. Однако она всё же может вырасти за счёт денежных вложений из регионов, подчеркнула глава ЦИК.
При этом в общей сложности Центризбирком планирует потратить на информирование россиян о предстоящем голосовании 925,6 млн рублей, а на его организацию и проведение — 14,8 млрд рублей.
Отметим, аналогичную сумму компания запросила у ЦИК в 2018 году, когда занималась освещением выборов главы государства. Итогом проделанной работы стал логотип, который представлял собой российский триколор с надписью: «Выборы президента России», над которым слитно была написана дата «2018марта». Результат трудов рекламистов вызвал резкую критику со стороны пользователей соцсетей, которые назвали его несоразмерным стоимости.
Напомним, второе чтение поправок к главному документу страны в Госдуме намечено на 10 марта, на следующий день голосование пройдёт в Совете Федерации. Всенародное голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля.