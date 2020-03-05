Россияне разметают в аптеках и магазинах антисептики. Ажиотажный спрос привел к дефициту

Россияне начали активно раскупать антисептические средства на фоне мировой эпидемии коронавируса. Продажи резко выросли в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках. На это 5 марта обратили внимание «Ведомости».



По данным издания, продажи антисептиков в аптеках «Столички» и «Неофарм» в январе — феврале 2020 года выросли на 134,7 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. Электронный аптечный портал в последнюю неделю февраля продал в четыре раза больше геля-антисептика, чем в период с 17 по 23 февраля. Продажи салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев — почти впятеро. В Ozon сообщили, что продажи антибактериального мыла, салфеток и антисептиков в феврале выросли более чем на 150 процентов относительно января. У Wildberries продажи таких товаров за два месяца выросли в 16 раз по сравнению с прошлым годом.

