Россияне разметают в аптеках и магазинах антисептики. Ажиотажный спрос привел к дефициту
Россияне начали активно раскупать антисептические средства на фоне мировой эпидемии коронавируса. Продажи резко выросли в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках. На это 5 марта обратили внимание «Ведомости».
По данным издания, продажи антисептиков в аптеках «Столички» и «Неофарм» в январе — феврале 2020 года выросли на 134,7 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года. Электронный аптечный портал в последнюю неделю февраля продал в четыре раза больше геля-антисептика, чем в период с 17 по 23 февраля. Продажи салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев — почти впятеро. В Ozon сообщили, что продажи антибактериального мыла, салфеток и антисептиков в феврале выросли более чем на 150 процентов относительно января. У Wildberries продажи таких товаров за два месяца выросли в 16 раз по сравнению с прошлым годом.
В некоторых интернет-магазинах и онлайн-аптеках, отмечает издание, ко второй половине дня 4 марта большая часть ассортимента антисептиков отсутствовала. Так, антисептических средств практически не было в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru и они полностью закончились на маркетплейсе goods.ru.
Помимо антисептиков в России наблюдается ажиотажный спрос на одноразовые маски. В минувшую среду «Фонтанка» не нашла их в аптеках Петербурга и Ленобласти. В государственной фармацевтической службе корреспонденту порекомендовали заняться шитьём.
Ранее российское правительство до июня 2020 года запретило вывозить из страны маски, респираторы, бахилы и бинты, объяснив это борьбой со спекулянтами. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о глобальном дефиците средств защиты и спекулировании на количестве погибших.
Вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По данным китайских медиков на 4 марта, количество зараженных в стране достигло 80 270 человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами Китая превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек. В России официально зарегистрировано шесть случаев.