FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 14:56
2
Печать

В Минпромторге объяснили запрет на вывоз масок из России «нездоровой ситуацией»

Временный запрет на вывоз из России медицинских масок, респираторов, бинтов и бахил объяснили в Минпромторге 4 марта. По словам чиновников, мера направлена на борьбу со спекулянтами, которые отправляют отечественную продукцию в охваченные коронавирусом страны для продажи по завышенным ценам.

«Сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — передаёт ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Он добавил, что ограничения не затронули внутрироссийский аптечный сегмент.

Российское правительство запретило вывозить из страны маски, респираторы, бахилы и бинты в среду. Накануне во Всемирной организации здравоохранения предупредили о глобальном дефиците средств защиты и спекулировании на количестве погибших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Vahmistroff
Спекулянты толпой побежали в аптеки скупать по розничным (примерно с 500% накруткой к опту) ценам маски и бахилы, переправлять их за границу и там продавать по оптовым ценам. Ну насмешили!
Snaky
Доллары за рубеж уже предлагали запрещать вывозить, нет? Тогда я первый буду. А то, панимаишьли, развелось спекулянтов. Вывозят, панимаишьли на зараженную территорию. :)))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний