В Минпромторге объяснили запрет на вывоз масок из России «нездоровой ситуацией»

Временный запрет на вывоз из России медицинских масок, респираторов, бинтов и бахил объяснили в Минпромторге 4 марта. По словам чиновников, мера направлена на борьбу со спекулянтами, которые отправляют отечественную продукцию в охваченные коронавирусом страны для продажи по завышенным ценам.



«Сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — передаёт ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

