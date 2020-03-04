Издание отмечает, что в той же поправке «русский народ входит в союз равноправных народов РФ».

«Тут же не выпячивается, что русский народ — только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я — за», — цитирует в среду, 4 марта, РИА Новости слова руководителя Центрального духовного управления мусульман.

«Это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве. Полностью поддерживаю», — добавил верховный муфтий Талгат Таджуддин.



Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.



Во вторник, 3 марта, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не видит «положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации».



Кремль на реплику муфтия Татарстана отреагировал разъяснением. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утром в среду пояснял, что в сказанном нет почвы для конфликта.



Формулировка о «государствообразующем народе» ранее была предложена директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.



«Мы не считаем, что будут какие-то негативные проявления со стороны республик России на эту тему. Просто потому, что, например, в конституции Татарстана есть «татарская нация». Намного более жёсткая формулировка. А то, что русский народ является государствообразующим, русский язык является государственным, действительно скрепляет единство тех народов, которые проживают на территории современной Российской Федерации. Мне кажется, что с этим сложно спорить», — упреждал возможное недопонимание поправок в интервью «Фонтанке» их соавтор, сенатор Андрей Клишас.

