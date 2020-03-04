Кремль не видит почвы для конфликта в недовольстве муфтия Татарстана «государствообразующим народом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит почвы для конфликта после внесения в Конституцию поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ». Об этом официальный представитель Владимира Путина сообщил журналистам в ответ на вопрос, не создаёт ли данное нововведение условия для ущемления прав других народов России.

«Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Фото: с сайта kremlin.ru

По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации, также безосновательны опасения о том, что кто-то будет ущемлен из-за этих поправок. «Там предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации», — уточнил Песков (цитата по РБК. — Прим. ред.).

Во вторник, 3 марта, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что не видит «положительных перспектив в отражении в Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации».

Термин появился в тексте президентских поправок, внесённых в Госдуму с подачи директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Они касаются русского языка.

«Государственным языком на всей территории РФ является русский язык, как язык государствообразующего народа в многонациональном союзе равноправных народов РФ», — гласит текст президентской поправки.

Соавтор президентских поправок, сопредседатель рабочей группы по их выработке, сенатор Андрей Клишас ранее на вопрос «Фонтанки», как учитываются национальные особенности отдельных регионов России при работе над уточнениями Основного закона страны, заявил, что ничего предосудительного в тексте не появляется.

