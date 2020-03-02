ФАС одобрила сделку Fortum и Uniper, слияние в России планируется закрыть в ближайшие месяцы

Речь идёт о приобретении финским энергетическим Fortum акций у миноритарных владельцев Uniper — фондов, управляемых Elliott Management Corporation и ее дочерними компаниями (Elliott) и Knight Vinke Energy Advisors Limited. В течение нескольких лет у финнов не получалось получить контроль над Uniper, поскольку российские активы Uniper препятствовали сделке (у подконтрольного ему ПАО «Юнипро» есть стратегические активы — водоканалы, в частности на Сургутской ГРЭС), а по российскому законодательству стратегически важный актив не может принадлежать компании, основным акционером которой является иностранное государство.

ФАС одобрила сделку по увеличению доли Fortum в немецком Uniper с текущих 49,99% до 70,5%, разрешение на слияние в России ожидается получить в ближайшие недели. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба Fortum.

Ранее в ноябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что Комиссия одобрила сделку с отлагательным условием, пояснив, что фактически Fortum получит контроль на Uniper после вступления в силу законодательных изменений. Согласно поправкам, если стоимость актива, который мешает одобрению, ниже 1%, то сделку можно проводить. В настоящее время Fortum вправе закрыть сделку при условии, что он не будет осуществляет контроль в ПАО «Юнипро» до тех пор, пока не вступят в силу поправки.

«Мы очень рады, что Федеральная антимонопольная служба России приняла официальное решение о возможности завершить сделку по приобретению дополнительного пакета акций Uniper в размере 20%. Это важный шаг на пути к созданию лидера в европейской энергетике <...> Мы будем стремиться к более тесному стратегическому сближению двух компаний <...>», — сказал Пекка Лундмарк, президент и исполнительный директор Fortum, который, как стало известно 2 марта, вскоре покинет свой пост.

Сделки будут закрыты двумя траншами. Ожидается, что первый (19,6% акций) будет закрыт вскоре после принятия решения о выдаче разрешения на слияние в России, второй (3,8%) — в течение двух месяцев после первого.