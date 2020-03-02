Крупнейший иностранный игрок на российском энергетическом рынке Fortum лишился гендиректора. Он уходит в Nokia

В пресс-релизе Nokia от 2 марта говорится, что Лундмарк приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября. В сообщении Fortum он назвал решение уйти из энергетической компании «непростым», «однако предложенная возможность была слишком заманчивой, чтобы ее упустить».

Финская телекоммуникационная компания Nokia меняет исполнительного директора — вместо Раджива Сури этот пост займёт Пекка Лундмарк, президент и гендиректор концерна Fortum, который является крупнейшим игроком на энергетическом рынке России.

«Пекка Лундмарк сообщил, что покинет компанию <...> не позже конца августа. Совет директоров немедленно начинает процесс найма его преемника», — сообщил, в свою очередь, Fortum. Председатель совета директоров Матти Ливонен поблагодарил гендиректора за 4,5 года работы, за которые «финансовые показатели компании явно улучшились».

До работы в Fortum (с 2015-го) Пекка Лундмарк занимал должность управляющего директора компании Konecranes, занимающейся производством подъёмных кранов. Он уже имеет опыт работы в Nokia — занимал различные руководящие должности с 1990 по 2000 годы, включая директора по стратегии и развитию бизнеса в Nokia Networks. Раджив Сури, который занимал различные должности в Nokia с 1995 года, продолжит работу в компании на посту советника правления до начала 2021-го.

На прошлой неделе издание Bloomberg писало, что Nokia рассматривает стратегические варианты, одним из которых может быть слияние с Ericsson. Однако аналитики назвали альтернативу сомнительной.

Nokia сейчас испытывает большие проблемы, потому что ее обещания о прорыве в мобильной технологии пятого поколения (5G) не были выполнены. В феврале Reuters сообщило, что Deutsche Telekom, крупнейший оператор связи в Европе, оценил продукты Nokia 5G как худшие, пишет Helsingin Sanomat.