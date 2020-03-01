Чёртова дюжина в день памяти Немцова. Активисты подсчитали окончательные «потери»

Стало известно точное количество задержанных на акциях памяти убитого политика Бориса Немцова в разных городах россии. Абсолютный чемпион по показателю — Петербург.



Как сообщает 1 марта ОВД-инфо, всего в отделы с мероприятий уехали 13 человек. В Нижнем Новгороде задержали одного активиста, во Владивостоке — четверых, а в городе на Неве — восьмерых.



По данным МВД, в петербургском шествии и митинге участие приняли 1000 человек, в десять раз меньше, чем в Москве. По оценкам «Белого счётчика», оба числа занижены примерно вдвое.

