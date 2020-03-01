Чёртова дюжина в день памяти Немцова. Активисты подсчитали окончательные «потери»
Стало известно точное количество задержанных на акциях памяти убитого политика Бориса Немцова в разных городах россии. Абсолютный чемпион по показателю — Петербург.
Как сообщает 1 марта ОВД-инфо, всего в отделы с мероприятий уехали 13 человек. В Нижнем Новгороде задержали одного активиста, во Владивостоке — четверых, а в городе на Неве — восьмерых.
По данным МВД, в петербургском шествии и митинге участие приняли 1000 человек, в десять раз меньше, чем в Москве. По оценкам «Белого счётчика», оба числа занижены примерно вдвое.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.