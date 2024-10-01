Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

вос.

 771мм 52%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Дело врачей: проведено 50 обысков
Когда дадут тепло
Умер Вячеслав Добрынин
Осенний призыв начался
Три истории о любви к Петербургу
Костыгин — о «деле Юлмарта»
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Доктор Питер Образ жизни 30 октября — круглый стол «Не просто насморк: как распознать и вылечить ринит, синусит, гайморит»

30 октября — круглый стол «Не просто насморк: как распознать и вылечить ринит, синусит, гайморит»

125

Осень — благодатная пора для ОРВИ. И если от гриппа можно вакцинироваться, то все остальные вирусы продолжают доставлять неприятности, среди которых, пожалуй, самая распространенная — это насморк. Несмотря на поговорку, что «Если насморк не лечить, он пройдет за неделю, а если лечить, то за 7 дней», все может обернуться гораздо более серьезно. Синусит: гайморит, фронтит — эти заболевания могут начинаться как банальный насморк, а лечение их уже не такое простое, как хотелось бы. О том, в каком случае стоит обратиться к врачу и как не допустить развития осложнений при ОРВИ — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Как отличить обычный насморк от начальной стадии серьезных заболеваний, таких как синусит или гайморит?

  • Как долго можно лечить насморк самостоятельно, прежде чем обращаться к врачу? Какие симптомы должны стать сигналом для немедленного обращения к ЛОР-врачу?

  • В каком случае насморк может привести к таким осложнениям, как фронтит или этмоидит?

  • Какие вирусы чаще всего вызывают ЛОР-осложнения, и как защитить себя от них?

  • Помогут ли какие-то меры профилактики, чтобы насморк не перешел в синусит или гайморит?

  • Какие методы диагностики помогают вовремя выявить осложнения при ОРВИ (например, синусит, гайморит)?

  • Насколько эффективно лечение ЛОР-заболеваний на ранних стадиях, и какие методы считаются наиболее результативными?

  • Когда лечение насморка и осложнений требует применения антибиотиков, а когда — других методов?

  • Какие домашние методы лечения насморка и ОРВИ являются эффективными, а какие могут привести к осложнениям? Чем опасны неправильные способы самолечения, такие как злоупотребление сосудосуживающими каплями для носа?

  • Может ли вакцинация от гриппа и пневмококка снизить риск осложнений при ОРВИ?

К участию приглашаются врачи-отоларингологи, терапевты, педиатры, врачи по лучевой и лабораторной диагностике.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 16:00 / 30 октября 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993–97–50

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
ТОП 5
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у петербуржцевДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у петербуржцев выросла вдвое и составляет на сегодня около 12% от всего потребления в сети. Активность жителей Северной столицы в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16,5%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
1 октября, 13:28
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08