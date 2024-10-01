30 октября — круглый стол «Не просто насморк: как распознать и вылечить ринит, синусит, гайморит»

Осень — благодатная пора для ОРВИ. И если от гриппа можно вакцинироваться, то все остальные вирусы продолжают доставлять неприятности, среди которых, пожалуй, самая распространенная — это насморк. Несмотря на поговорку, что «Если насморк не лечить, он пройдет за неделю, а если лечить, то за 7 дней», все может обернуться гораздо более серьезно. Синусит: гайморит, фронтит — эти заболевания могут начинаться как банальный насморк, а лечение их уже не такое простое, как хотелось бы. О том, в каком случае стоит обратиться к врачу и как не допустить развития осложнений при ОРВИ — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Как отличить обычный насморк от начальной стадии серьезных заболеваний, таких как синусит или гайморит?
Как долго можно лечить насморк самостоятельно, прежде чем обращаться к врачу? Какие симптомы должны стать сигналом для немедленного обращения к ЛОР-врачу?
В каком случае насморк может привести к таким осложнениям, как фронтит или этмоидит?
Какие вирусы чаще всего вызывают ЛОР-осложнения, и как защитить себя от них?
Помогут ли какие-то меры профилактики, чтобы насморк не перешел в синусит или гайморит?
Какие методы диагностики помогают вовремя выявить осложнения при ОРВИ (например, синусит, гайморит)?
Насколько эффективно лечение ЛОР-заболеваний на ранних стадиях, и какие методы считаются наиболее результативными?
Когда лечение насморка и осложнений требует применения антибиотиков, а когда — других методов?
Какие домашние методы лечения насморка и ОРВИ являются эффективными, а какие могут привести к осложнениям? Чем опасны неправильные способы самолечения, такие как злоупотребление сосудосуживающими каплями для носа?
Может ли вакцинация от гриппа и пневмококка снизить риск осложнений при ОРВИ?
К участию приглашаются врачи-отоларингологи, терапевты, педиатры, врачи по лучевой и лабораторной диагностике.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 30 октября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993–97–50