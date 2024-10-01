30 октября — круглый стол «Не просто насморк: как распознать и вылечить ринит, синусит, гайморит»

Осень — благодатная пора для ОРВИ. И если от гриппа можно вакцинироваться, то все остальные вирусы продолжают доставлять неприятности, среди которых, пожалуй, самая распространенная — это насморк. Несмотря на поговорку, что «Если насморк не лечить, он пройдет за неделю, а если лечить, то за 7 дней», все может обернуться гораздо более серьезно. Синусит: гайморит, фронтит — эти заболевания могут начинаться как банальный насморк, а лечение их уже не такое простое, как хотелось бы. О том, в каком случае стоит обратиться к врачу и как не допустить развития осложнений при ОРВИ — поговорим на круглом столе.

