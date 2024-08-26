Хотя бы по 5 тысяч. Петербургские чиновники и депутаты хотят попросить ввести льготные тарифы на «Сапсан»

Петербургские депутаты и комитет по туризму обратятся в госсовет по туризму с вопросом о возможном введении льготного тарифа для путешествий на «Сапсане». Об этом заявила врио главы комитета Нана Гвичия во время нулевых чтений бюджета в городском парламенте.



С вопросом о цене на билет на «Сапсан» 26 августа обратилась депутат Ирина Иванова. Она заметила, что цены на билеты иногда «кусаются» и выходят за все разумные рамки.

«Мы можем инициативно обратиться по этому поводу в госсовет», — ответила ей Гвичия.