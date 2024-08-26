Хотя бы по 5 тысяч. Петербургские чиновники и депутаты хотят попросить ввести льготные тарифы на «Сапсан»

Петербургские депутаты и комитет по туризму обратятся в госсовет по туризму с вопросом о возможном введении льготного тарифа для путешествий на «Сапсане». Об этом заявила врио главы комитета Нана Гвичия во время нулевых чтений бюджета в городском парламенте.
С вопросом о цене на билет на «Сапсан» 26 августа обратилась депутат Ирина Иванова. Она заметила, что цены на билеты иногда «кусаются» и выходят за все разумные рамки.
«Мы можем инициативно обратиться по этому поводу в госсовет», — ответила ей Гвичия.
«Фонтанке» она пояснила, что петербургские чиновники вместе с московскими коллегами уже поднимали тему доступности двух столиц. В результате компания «Аэрофлот» организовала сообщение каждый час с доступными билетами.
«В руководстве «Сапсана» говорят, что спрос рождает предложение. С другой стороны, должен быть мониторинг ценовой политики, чтобы цены были доступными для семей», — добавила она. Гвичия заметила, что с её точки зрения разумным было бы сделать билет хотя бы по 5 тысяч.
Она добавила, что обсудит вопрос с депутатами и подготовит запрос в госсовет и затем, возможно, в Министерство транспорта.
«Фонтанка» рассказывала, что летний ажиотаж действительно лишил пассажиров возможности оперативно покупать билеты на «Сапсан» по адекватной цене, заниматься этим надо было заранее. Подробнее об этом читайте здесь.