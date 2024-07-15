«А с платформы говорят…» Летний пик напомнил петербуржцам о советском дефиците билетов на поезд

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В разгар лета самый удобный способ путешествия между Петербургом и Москвой стал труднодоступен. Если вы заранее не купили билеты на «Сапсан», найти их в продаже на ближайшие дни практически невозможно. «Фонтанка» изучила, как и когда можно проехать с ветерком между столицами не за 50 тысяч рублей.



В ближайшие выходные метнуться в Москву на «Сапсане» утром в субботу, а вернуться вечером в воскресенье для пары петербуржцев будет стоить около 80 тысяч рублей. Два билета туда сейчас есть в продаже по 27 тысяч, а обратно еще можно схватить по 14 тысяч — осталось 7 мест. При покупке тарифа «Туда-обратно» скидка, с ней как раз и выходит почти 80 тысяч. Если брать билеты по отдельности, то выйдет 85 тысяч.

Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





Зато можно будет выбрать включенный в стоимость рацион питания отдельно на завтрак, отдельно на ужин. И узнать, что такое аджапсандал, а также полакомиться булгуром с ореховым вареньем на сиропе из топинамбура и ягодами годжи.

Фото: сайт РЖД Фото: сайт РЖД Фото: сайт РЖД Фото: сайт РЖД Фото: сайт РЖД Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





Ближайшее время, когда вы сможете купить билет на утренний «Сапсан» в Москву по более-менее нормальной цене — суббота, 20 июля. Это касается и жаворонков (рейсы в 5:30 и 6:40), и сов — (рейсы на 9:00, 9:10 и 13:00). Судя по данным букинговой системы «РЖД», на этот день в момент написания статьи был доступен ровно один свободный билет на поезд в 9 утра. Есть нюанс — это билет «для матери и ребенка» в специальной «детской комнате» в 10-м вагоне класса «Эконом+). И стоит он 7 200 рублей. На воскресенье уже такой опции нет.

Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





Можно поехать и раньше. В утренних «Сапсанах» все еще доступны билеты на места первого класса (это следующий после бизнес-класса). Стоят они, если выезжать рано утром в четверг, 18 июля, минимум 27 тысяч. Скататься туда-назад одному, получается, выйдет почти 55 тысяч. Судя по тому, что на другие дни на этой неделе таких утренних билетов уже почти нет, спрос есть.

Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





Можно поехать еще красивее. Купе-переговорная на 4 места стоит 93 тысячи. Хочешь, поезжай один, хочешь — с тремя друзьями. Есть лайфхак. То же купе-переговорную можно выкупить по безвозвратному тарифу, и тогда стоить оно будет всего 70 тысяч. Выходит где-то по 17 500 рублей с человека. Купе-переговорные уже тоже доступны к покупке не на всех рейсах на этой неделе.

Еще один лайфхак. Если вы не готовы к обществу соседа рано поутру, можно за небольшую доплату выкупить кресло рядом с собой. Вместо два раза по 14 тысяч надо будет заплатить всего 20 тысяч.

Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





В принципе билеты на «Сапсан», который везет из центра Петербурга в центр Москвы меньше чем за 4 часа, стоят около 3 тысяч рублей и даже дешевле. За столько их вполне можно купить и сейчас, но только если планировать поездку на конец августа.

Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





Ну а ближайший день, когда утром в Москву можно уехать на «Сапсане» по нормальной цене, — вторник, 30 июля. Когда писалась эта статья, на самый ранний утренний рейс в 5:30 было 11 билетов эконом-класса по 5 тысяч.

Билеты на «Сапсан» имеют так называемое динамическое ценообразование. Эта система реагирует на спрос, повышая и снижая стоимость на одни и те же места в заданных коридорах. В нормальных условиях цена лишь на пару сотен рублей отличается в зависимости от удобства: по ходу или против движения, рядом со столиком или нет. Но стоит пассажирам выкупить определенное число билетов, система делает вывод о повышенном спросе и повышает цены на те же билеты.

К примеру, в последний день летних каникул 31 августа 9-часовой «Сапсан» обойдется минимум в 4 500 рублей. Но уже 2 сентября, когда все школьники вернутся домой и ажиотаж спадет, этим же самым поездом уже можно поехать всего за 3 600.



Сейчас же, когда «лишних билетиков» остались считаные единицы и их надо буквально вылавливать, чтобы сэкономить (порой в два раза), очень важно искать наименее популярные рейсы. С этой точки зрения очень показательны цены на среду, 31 июля. «Эконом» на 5:30 стоит всего 3 570 (их в продаже 107 штук), на чуть более поздний 6:40 — уже 4 380 (доступно 42 билета), а для тех, кто не может вставать так рано, в 9-часовом «Сапсане» тот же самый «Эконом» против хода движения и не у столика — все 7 050 (осталось всего 4 билета).

Фото: сайт РЖД Поделиться Поделиться





Кстати, стоит иметь в виду, не так давно у РЖД появилась опция «Заявка в лист ожидания». Можно указать, что на какие-то рейсы вам очень хочется именно места эконом-класса, и если они за сутки, а то и за два-три часа до отправления освободятся, вам об этом придет сообщение и их можно будет срочно схватить.



Ну и свет клином не сошелся на «Сапсанах». Есть «Невские экспрессы», которые идут те же четыре с небольшим часа и стоят 3 500 рублей (там обычные купе по шесть сидячих мест). А есть вообще «Ласточки», которые идут всего лишь 5,5 часа, но зато стоят от 1700 рублей. Правда, те, кто ездил, говорят, сиденья там очень неудобные. Ну и всегда доступны крайне лояльные к удобствам путешественников романтичные ночные поезда. Как фирменные с люксами по 25–30 тысяч и с собственными душами и туалетами в купе, так и самые простенькие прямые (с прибытием в «Черкизово», а не на Ленинградский вокзал) и «проходящие» вроде Мурманск — Адлер или Петербург — Белгород. Там переночевать по пути в Москву можно всего за 1 400 рублей.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

