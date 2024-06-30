Глава Дагестана заявил о травле врача после просьбы к пациентке снять никаб

В Дагестане «псевдообщественник» устроил травлю врача, попросившей пациентку снять никаб во время обследования. Об этом 30 июня в телеграм-канале рассказал глава региона Сергей Меликов в Telegram.



По его словам, инцидент произошел в Хасавюрте. «С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?», — написал Меликов. Случившееся он назвал «настоящей провокацией». Глава Дагестана подчеркнул, что «всецело поддерживает» в этой ситуации врача и гарантирует ей защиту.