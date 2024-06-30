    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    760мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.75eur92.42

    Глава Дагестана заявил о травле врача после просьбы к пациентке снять никаб

    575
    обсудить

    В Дагестане «псевдообщественник» устроил травлю врача, попросившей пациентку снять никаб во время обследования. Об этом 30 июня в телеграм-канале рассказал глава региона Сергей Меликов в Telegram.

    По его словам, инцидент произошел в Хасавюрте. «С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?», — написал Меликов. Случившееся он назвал «настоящей провокацией». Глава Дагестана подчеркнул, что «всецело поддерживает» в этой ситуации врача и гарантирует ей защиту.

    Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-каналы, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов, известный также как Гаджимурад Атаев. Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором блогер разговаривает с предположительно с главой клиники, где работает Макеева. Ей предлагается встретиться с пациенткой и принести извинения.

    Ранее в ходе Петербургского международного юридического форума глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выказался об исламской одежде для женщин и поддержал идею запретить ношение никаба. По его мнению, Госдума должна разработать и принять соответствующий законопроект, поскольку приезжие приверженцы ислама представляют опасность. Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег председателя СК от утверждений о связи ислама с террором и предложил ему быть внимательнее в высказываниях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close