Рамзан Кадыров призвал главу СК Бастрыкина быть аккуратным в высказываниях об исламе и терактах

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 июня предостерег председателя СК Александра Бастрыкина от утверждений о связи ислама с террором. Накануне глава Следственного комитета высказался о том, кто виновен в терактах в России и какие ограничительные меры необходимо принять.



Во время сессии Международного молодежного юридического форума (ММЮФ) в ответ на предложение из зала запретить исламские женские головные уборы никабы Бастрыкин сказал, что, конечно, это необходимо срочно сделать. По его мнению, Госдума должна разработать и принять соответствующий законопроект, поскольку приезжие приверженцы ислама представляют опасность.



«Надо срочно всё это запретить. Ну и конкретно. Кто теракт в Дагестане совершил? Исламисты, террористы. В Ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Они смогли даже пронести своё знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда таких людей. Это отдельный вопрос, я считаю, что не надо», — заявил Бастрыкин.



Рамзан Кадыров ответил на его слова спустя несколько часов в своем телеграм-канале.



«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — сказано в заявлении Кадырова.



Он отметил, что, по его убеждению, ни одна религия не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню.



«Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — пишет Кадыров.



Он подчеркнул, что исламофобные высказывания высокопоставленных чиновников могут плохо закончиться для общественно-политической ситуации в стране. Это способствует разобщенности по религиозному признаку, уверен он.