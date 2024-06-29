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    Бастрыкин заявил, что Госдума должна срочно запретить никабы. И объяснил, почему назвал ее дурой

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме (ММЮФ) 29 июня заявил, что традиционные исламские женские головные уборы — никабы — необходимо запретить. Этот вопрос, по его мнению, должна решить Государственная дума. А называл он ее накануне «дурой» просто потому, что так пишут люди в социальных сетях. Первым обратил внимание на обсуждение телеграм-канал Ксении Собчак.

    Высказаться об исламской женской одежде Бастрыкин решил в ответ на вопрос слушателя сессии «Роль права и законодательства в формировании ментального иммунитета российской молодежи». Молодой человек из аудитории сказал, что в ряде стран Центральной Азии запрещено ношение никабов (это разновидность хиджаба, которая полностью закрывает лицо женщины, за исключением глаз), при этом в России оно до сих пор разрешено, и уроженцы тех же самых стран якобы пользуются этим.

    «Мы не знаем, кто может быть за этим никабом. Это может быть спящая ячейка террористическая», — сказал молодой человек и предложил запретить такую одежду.

    Александр Бастрыкин согласился с ним и сказал, что, конечно, по его мнению, никабы нужно срочно запретить.

    «Вам нужно обратиться в Государственную думу, которую я вчера не так назвал, позавчера, вернее. Потому я ее так и назвал. Но я еще раз повторю, я ее не сам так назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — отметил Бастрыкин.

    Примечательно, что не известно ничего об участии женщин или мужчин в никабах в терактах, которые произошли в России за последнее время. По делу о событиях в «Крокус Холле» обвиняемыми проходят мужчины, которые не скрывали своих лиц. Убитые боевики, организовавшие теракт в Дагестане, также не переодевались в женщин.

    Ранее, во время основной программы Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), Бастрыкин говорил о мигрантах из неславянских стран как об одной из основных, как ему кажется, проблем России. Назвал Госдуму «Государственной дурой» он также на ПМЮФ. Депутаты это не оценили.

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