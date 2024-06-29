Бастрыкин заявил, что Госдума должна срочно запретить никабы. И объяснил, почему назвал ее дурой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме (ММЮФ) 29 июня заявил, что традиционные исламские женские головные уборы — никабы — необходимо запретить. Этот вопрос, по его мнению, должна решить Государственная дума. А называл он ее накануне «дурой» просто потому, что так пишут люди в социальных сетях. Первым обратил внимание на обсуждение телеграм-канал Ксении Собчак.
Высказаться об исламской женской одежде Бастрыкин решил в ответ на вопрос слушателя сессии «Роль права и законодательства в формировании ментального иммунитета российской молодежи». Молодой человек из аудитории сказал, что в ряде стран Центральной Азии запрещено ношение никабов (это разновидность хиджаба, которая полностью закрывает лицо женщины, за исключением глаз), при этом в России оно до сих пор разрешено, и уроженцы тех же самых стран якобы пользуются этим.
«Мы не знаем, кто может быть за этим никабом. Это может быть спящая ячейка террористическая», — сказал молодой человек и предложил запретить такую одежду.
Александр Бастрыкин согласился с ним и сказал, что, конечно, по его мнению, никабы нужно срочно запретить.
«Вам нужно обратиться в Государственную думу, которую я вчера не так назвал, позавчера, вернее. Потому я ее так и назвал. Но я еще раз повторю, я ее не сам так назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», — отметил Бастрыкин.
Примечательно, что не известно ничего об участии женщин или мужчин в никабах в терактах, которые произошли в России за последнее время. По делу о событиях в «Крокус Холле» обвиняемыми проходят мужчины, которые не скрывали своих лиц. Убитые боевики, организовавшие теракт в Дагестане, также не переодевались в женщин.
Ранее, во время основной программы Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), Бастрыкин говорил о мигрантах из неславянских стран как об одной из основных, как ему кажется, проблем России. Назвал Госдуму «Государственной дурой» он также на ПМЮФ. Депутаты это не оценили.
Бастрыкин заявил, что Госдума должна срочно запретить никабы. И объяснил, почему назвал ее дурой
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме (ММЮФ) 29 июня заявил, что традиционные исламские женские головные уборы — никабы — необходимо запретить. Этот вопрос, по его мнению, должна решить Государственная дума. А называл он ее накануне «дурой» просто потому, что так пишут люди в социальных сетях. Первым обратил внимание на обсуждение телеграм-канал Ксении Собчак.
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