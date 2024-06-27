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    В Дагестане арестован предполагаемый сообщник боевиков, помогавший организовать теракт в Дербенте

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    Подозреваемый в причастности к теракту в Дербенте был арестован 27 июня Советским районным судом Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву

    Суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 28 суток — до 23 августа 2024 включительно. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следственного органа. Задержанному вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

    Ранее в Дагестане был арестован глава Сергокалинского района Магомед Омаров. Сыновья главы района Дагестана Осман и Адиль, а также его племянники — Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев — подозреваются в совершении террористических актов.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

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    ДагестанТерактЗадержаниеПодозреваемыйДербент
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