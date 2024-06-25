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    Суд арестовал главу Сергокалинского района Дагестана, чьи дети могли участвовать в теракте

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    Ленинский районный суд арестовал на 10 суток главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом 25 июня пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

    Собеседница издания уточнила, что политик признан виновным в совершении административного преступления по статье о мелком хулиганстве — ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ.

    По информации ТАСС, позже Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб, из них 16 — полицейские. При выполнении контртеррористической операции также погиб один сотрудник Росгвардии и еще четверо получили ранения. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

    Позже стало известно, что среди нападавших могли быть Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана, а также его племянники — Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. На данный момент Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия и освободили от должности.

    Как писал RT, глава района якобы знал, что его сыновья были сторонниками террористической «Аль-Каиды»*, и покрывал их, не сообщая в ФСБ.

    *Признана в РФ террористической организацией.

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