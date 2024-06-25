Число погибших из-за теракта в Дагестане полицейских возросло. 24-летний сержант скончался в больнице

Число погибших сотрудник полиции при теракте в Дагестане возросло до 16. В больнице скончался 24-летний сержант. Об этом 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района, ему было 24 года. Уже 16 сотрудников погибли», — сказал собеседник агентства.



В воскресенье, 23 июня, вооруженные мужчины напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте.

Ранее была информация о том, что при отражении нападений боевиков в Дагестане погибли 15 сотрудников полиции. Силовиков представят к госнаградам. Жертвы теракта есть и среди мирного населения. По данным минздрава Дагестана на 24 июня, общее число погибших составило 20 человек, а пострадавших — 46. В Дагестане идет трехдневный траур. Он был объявлен на 24,25 и 26 июня.

