Погибших при теракте в Дагестане силовиков представят к госнаградам

Сотрудников полиции, которые погибли при теракте в Махачкале и Дербенте, представят к государственным наградам. Об этом 24 июня журналистам сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Я считаю, что вчера они себя проявили так же мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне спецоперации», — цитирует Меликова ТАСС. Он подчеркнул, что все погибшие силовики достойны быть представленными к государственным наградам как Республики Дагестан, так и Российской федерации.
При отражении нападений боевиков в Дагестане погибли 15 сотрудников полиции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди них — начальник отдела МВД по городу Дагестанские Огни, сотрудник патрульно-постовой службы, дознаватель, оперуполномоченный уголовного розыска и заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД Дербента, пятеро инспекторов ДПС ГИБДД Дагестана, заместитель командира взвода, полицейский и полицейский-водитель полка ППСП УМВД Махачкалы, специалист Временной оперативной группировки МВД Дагестана и старший полицейский отдела вневедомственной охраны республики.
«Руководство и личный состав МВД России разделяют боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах», — написала она.
Семьям всех погибших выплатят по 1 миллиону рублей за счет средств фонда «Мы вместе», сказал Меликов. Напомним, жертвы есть и среди мирных жителей. По последним данным минздрава Дагестана, общее число погибших составило 20 человек, а пострадавших — 46. Среди раненых тоже есть и силовики, и гражданские. Пострадавшим выплатят до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения, передают РИА «Новости».
Также, по словам Меликова, власти Дагестана рассмотрят вопрос увековечивания памяти священника, убитого террористами в Дербенте. Сообщали, что 66-летнему протоиерею перерезали горло.
Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В республике объявили план «Перехват», а затем ввели режим КТО, который был снят только утром 24 июня. «Фонтанка» рассказывала, что произошло. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура. По информации СК, всего в ходе пресечения преступных действий в Дагестане ликвидированы пять человек, причастных к преступлениям, их личности установлены.