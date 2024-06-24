Погибших при теракте в Дагестане силовиков представят к госнаградам

Сотрудников полиции, которые погибли при теракте в Махачкале и Дербенте, представят к государственным наградам. Об этом 24 июня журналистам сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.



«Я считаю, что вчера они себя проявили так же мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне спецоперации», — цитирует Меликова ТАСС. Он подчеркнул, что все погибшие силовики достойны быть представленными к государственным наградам как Республики Дагестан, так и Российской федерации.

При отражении нападений боевиков в Дагестане погибли 15 сотрудников полиции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди них — начальник отдела МВД по городу Дагестанские Огни, сотрудник патрульно-постовой службы, дознаватель, оперуполномоченный уголовного розыска и заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД Дербента, пятеро инспекторов ДПС ГИБДД Дагестана, заместитель командира взвода, полицейский и полицейский-водитель полка ППСП УМВД Махачкалы, специалист Временной оперативной группировки МВД Дагестана и старший полицейский отдела вневедомственной охраны республики.