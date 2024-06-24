Три статьи УК и 19 погибших. Что известно о теракте в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет Поделиться Поделиться





В Дагестане снят режим контртеррористической операции, введенный после перестрелок накануне в Махачкале и Дербенте. Погибли полицейские и мирные жители. Президенты других стран и главы международных организаций выражают соболезнования. «Фонтанка» собрала, что известно о событиях в Дагестане к этому часу.



Что произошло Около 18 часов 23 июня неизвестные в черном обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал журналистам, что в момент нападения в храме в Дербенте находились люди, но им удалось избежать столкновения с экстремистами, пишет ТАСС. В Махачкале прихожане церкви, на которую было совершено нападение, укрылись в здании позади храма, рассказал очевидец. По его словам, нападавшие принялись хаотично поджигать все в церкви. Ранее в МВД Дагестана, что 19 человек забаррикадировались в церкви для собственной безопасности, снаружи шли бои.

Реакция силовиков Сразу после нападений появилась информация о столкновениях полиции с боевиками. Центр Дербента был обесточен. В Дагестане ввели план «Перехват», был создан оперативный штаб. В девятом часу вечера на территории республики ввели режим КТО. По последним данным Следственного комитета Дагестана, били убиты пятеро причастных к совершениям преступлений. Их личности установлены. Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции в Дербенте была завершена. В девятом часу утра 24 июня в регионе сняли режим КТО в связи с «ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан».

Действия преступников квалифицировали по трем статьям. Возбуждены уголовное дела о теракте (по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ), незаконных приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия (по части 4 статьи 222 УК РФ) и хищении огнестрельного оружия (по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 226 УК РФ, сообщает СК. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что нападавшие были приверженцами международной террористической организации.

Среди нападавших опознали родственников главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. По данным СМИ, два его сына и племянник участвовали в нападении и были ликвидированы. Самого Омарова задержали, а дагестанское отделение «Единой России» исключило его из партии «за дискредитирующие действия».

Последствия По предварительным данным на утро 24 июня, всего в результате терактов и перестрелок с боевиками погибли 19 человек. Среди них 15 полицейских, в том числе начальник отдела полиции города Дагестанские Огни — он получил смертельное ранение в перестрелке. Погибли также четверо мирных жителей. Среди них — охранник церкви в Махачкале, который бил убит, когда пошел закрывать двери снаружи, и 66-летний священник храма в Дербенте. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамилья Хадулаева, мужчине перерезали горло.

В Дагестане открыли «горячую линию» для пострадавших по телефону: 8 (8722) 67–33–25. Глава региона Сергей Меликов пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь. С 24 по 26 июня в республике объявлен траур.

Реакция властей Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нападения попытками дестабилизировать общественную ситуацию и призвал граждан сохранять спокойствие. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал он в своем Telegram. Он добавил, что в регионе продолжат выявлять всех участников спящих ячеек террористов.

Сегодня Меликов посетил синагогу и церковь в Дербенте, на которые напали террористы. Пострадавшие здания планируют восстановить. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода сообщил, что дербентская синагога почти полностью уничтожена изнутри во время пожара. Он отметил, что синагога является предметом исторического и архитектурного наследия республики, передает ТАСС. В мэрии Махачкалы также сообщили, что в школах, детских садах и летних лагерях усилены меры безопасности.

Реакция международного сообщества

Соболезнования в связи с терактом выразили президенты Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана, а также официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.