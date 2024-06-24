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    СК: в результате терактов в Дагестане погибли 19 человек, гражданских — четверо

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    Четверо мирных жителей, в том числе православный священник, и 15 правоохранителей погибли в результате терактов в Дагестане. Об этом 24 июня сообщает Следственный комитет. Ранее точное число гражданских жертв не называлось.

    Следком

    Ликвидированы пять лиц, причастных к совершению терактов, их личности установлены. Они совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, обстреляли сотрудников правоохранительных органов. Устанавливаются и другие лица, имеющие отношение к преступлениям.

    Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям: пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), част 4 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия»), пункты «а» и «б» части 4 статьи 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия»).

    «Фонтанка» подробно писала о трагедии в Дагестане, читайте также рассказ очевидца из церкви в Махачкале. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура.

    Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.

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