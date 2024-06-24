Более 15 полицейских и несколько мирных жителей погибли в Дагестане

При террористических атаках в Дагестане погибли более 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей погибли, в том числе отец Николай, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте. Об этом сообщил ночью 24 июня глава республики Сергей Меликов.



Шесть боевиков ликвидированы в Махачкале и Дербенте.



Три дня, 24, 25 и 26 июня, объявлены в Дагестане днями траура.



Дагестанское отделение «Единой России» исключило из партии главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова «за дискредитирующие «Единую Россию» действия». Два его сына и племянник, по данным СМИ, участвовали в террористическом нападении и были ликвидированы. Сам Магомед Омаров, напомним, задержан.

