Убиты полицейские и священник, введен режим КТО. Что известно о теракте в Дагестане

Неизвестные совершили ряд нападений на сотрудников полиции и священнослужителя в Дербенте и Махачкале — как минимум девять человек погибли. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), а Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. «Фонтанка» собрала всё, что известно о трагедии в Дагестане.
Хронология событий
- Около 18:00 23 июня в телеграм-каналах появились тревожные сообщения о пожаре и обстреле синагоги и двух церквей сначала в Дербенте, а затем и в Махачкале. По информации ГУ МВД по республике Дагестан, неизвестные обстреляли религиозные помещения и скрылись на автомобиле Volkswagen Polo белого цвета с госномером 921. Позже в ориентировку добавлена черная Vesta с госномером «Н 075 УТ 05».
- Был объявлен план «Перехват».
- По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, в результате нападения убиты священник и охранник церкви в Махачкале. По данным МВД, погибший священнослужитель — 66-летний батюшка.
- «Упокой, Господи, [отца Николая]. Его зять, отец Сергий Абасов — пережил когда-то такое же нападение на храм в Грозном, где он служил», — передает директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.
- МВД сообщает о гибели шести сотрудников полиции, еще 12 ранены.
- Позже стрельба возобновилась на улицах Дербента.
- В Махачкале и Дербенте введен режим КТО.
- Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут боестолкновения, передает ТАСС.
- «В настоящее время боевики, совершившие теракты в Дербенте, засели в одном из зданий близ ресторана «Хаял». Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков», — сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранителей республики.
- Кроме того, продолжаются бои возле махачкалинской церкви, внутри находятся 19 человек, укрывшиеся от боевиков — Интерфакс со ссылкой на церковь. Речи о заложниках нет, уточнили в МВД.
- Число погибших достигло девяти, сообщил муфтият Республики Дагестан.
- На момент 21:39 боестолкновения продолжаются.
- Ликвидированы двое боевиков — полиция Дагестана.
- На площади в центре Сергокалы неизвестные в обстреляли машину с полицейскими. Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место — полиция Дагестана.
Реакция
- Глава региона Сергей Меликов объявил о создании оперативного штаба. Он назвал произошедшее попыткой к дестабилизации общественной ситуации и призвал жителей сохранять спокойствие.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте — 250 УК РФ. Руководство, следователи и криминалисты регионального управления СК по Дагестану выехали на место происшествия в Дербенте.
- В Северной Осетии силовики переведены на усиленный режим в связи с событиями в Дагестане.
- В махачкалинской мечети «Ихлас» выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, и осудили« любые проявления терроризма», которые «не имеют ничего общего» с исламом.
Что известно о нападавших и чего они хотели?
На данный момент личности напавших устанавливаются. По информации ТАСС, они являлись приверженцами международной террористической организации. В ходе следствия будут установлены их кураторы и организаторы.
Никаких требований публично нападавшие не выдвигали. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что нападения в дни церковных служений имели место и прежде в других храмах Кавказа. «Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им этого не удастся», — заявил Ахмад Абдулаев.
В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сообщил РБК источник в силовых структурах. Полиция проверяет информацию о том, что один из нападавших является его сыном, рассказал собеседник агентства. Телеграм-канал Baza также сообщил, что в числе боевиков, предположительно, могли быть его сыновья, их застрелили при задержании.