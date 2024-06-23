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    Глава ОНК Дагестана сообщил, что в Дербенте священнику в церкви перерезали горло

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    Священника убили в православной церкви в Дербенте. Об этом рассказал 23 июня в телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Ранее МВД республики сообщало, что храм был обстрелян.

    По словам Хадулаева, ему поступила информация, что отцу Николаю перерезали горло. «66 лет ему было, очень болел», — написал председатель ОНК. Он добавил, что в Махачкале также произошло нападение на церковь, там расстреляли охранника, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

    В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что в Дербенте и Махачкале произошло нападение на два православных храма и синагогу. Предварительно, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.

    В Дербент и Махачкалу выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СК РФ по Дагестану. Возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

    Ранее сообщалось, что кроме церкви в Дербенте обстреляли также и синагогу. Нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

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