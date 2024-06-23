Глава ОНК Дагестана сообщил, что в Дербенте священнику в церкви перерезали горло

Священника убили в православной церкви в Дербенте. Об этом рассказал 23 июня в телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Ранее МВД республики сообщало, что храм был обстрелян.



По словам Хадулаева, ему поступила информация, что отцу Николаю перерезали горло. « 66 лет ему было, очень болел», — написал председатель ОНК. Он добавил, что в Махачкале также произошло нападение на церковь, там расстреляли охранника, который был вооружен лишь газовым пистолетом.



В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что в Дербенте и Махачкале произошло нападение на два православных храма и синагогу. Предварительно, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.