Глава ОНК Дагестана сообщил, что в Дербенте священнику в церкви перерезали горло

Священника убили в православной церкви в Дербенте. Об этом рассказал 23 июня в телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Ранее МВД республики сообщало, что храм был обстрелян.
По словам Хадулаева, ему поступила информация, что отцу Николаю перерезали горло. «
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что в Дербенте и Махачкале произошло нападение на два православных храма и синагогу. Предварительно, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
В Дербент и Махачкалу выехали следователи, криминалисты и руководство СУ
Ранее сообщалось, что кроме церкви в Дербенте обстреляли также и синагогу. Нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.