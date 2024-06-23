В Дербенте обстреляли синагогу и церковь. В Махачкале убит сотрудник полиции

В воскресенье в 18 часов неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, сообщают в дежурной части МВД Дагестана 23 июня.
МВД Республики Дагестан
Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется.
Также неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.
Объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются, отметили в МВД.