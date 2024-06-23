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    В Дербенте обстреляли синагогу и церковь. В Махачкале убит сотрудник полиции

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    В воскресенье в 18 часов неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, сообщают в дежурной части МВД Дагестана 23 июня.

    МВД Республики Дагестан

    Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется.

    Также неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. По предварительной информации, убит один сотрудник полиции, еще шесть — ранены. Среди гражданского населения пострадавших и погибших нет.

    Объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются, отметили в МВД.

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